Москва, 25 декабря, 2021, 05:51 — ИА Регнум. В субботу, 25 декабря, в Москве будет облачно, снег, местами метель, гололедица, температура воздуха −7… −5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

В ночь на 26 декабря в Москве небольшой снег, метель. Температура воздуха −13… −11 °C.

Ветер западный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с, ночью — юго-западный, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 729 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −10… −5 °C днём. Ночью — −16… −11 °C.

В воскресенье, 26 декабря, днём в столице ожидается −7… −5 °C, по области −10… −5 °C, облачно, снег, метель, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается −16… −11 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, ожидающихся в ночь на 25 декабря, выпустило ГУ МЧС по Москве для жителей и гостей города.