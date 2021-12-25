Куала-Лумпур, , 05:42 — REGNUM До 41 выросло число жертв наводнений в Малайзии, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. Об этом заявил генеральный инспектор полиции Акрил Сани Абдулла Сани в ходе пресс-конференции.

Наводнение Andshel

По его словам, в результате наводнений в королевстве погиб 41 человек. Из них 25 погибших в регионе Селангор, 15 — в Паханге, еще один человек погиб в Келантане. При этом еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Сани добавил, что из-за наводнений пришлось временно переселить около 46,5 тыс человек. Он подчеркнул, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в регионе Паханг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Малайзию обрушились сильные дожди, вызвавшие наводнения. Местные власти заявляли, что число погибших при стихийных бедствиях достигло самого высокого уровня за последние десять лет.

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