Вологда, 25 декабря, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Две девочки погибли при пожаре в жилом частном доме в Вологодской области. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

taschi1580 Пожар

Информация о пожаре поступила в 16:07 мск, возгорание произошло в частном жилом доме, расположенном на улице Северной в посёлке Вожега. В доме проживала семья с малолетними детьми. В результате пожара погибли дети, девочки 2018 и 2020 годов рождения.

В настоящее время начата проверка по факту гибели детей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятелдьства, ставшие причиной трагедии. Дело поставлено на контроль в региональном Следственном Комитете.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате пожара в жилом доме в селе Износки в Калужской области.