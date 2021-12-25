Екатеринбург, 25 декабря, 2021, 05:39 — ИА Регнум. В кафе на окраине Екатеринбурга застрелили человека. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

ru.torange.biz Уголовное дело

Трагедия произошла вечером 24 декабря. В точке быстрого обслуживания мужчина пил чай за столиком. Неожиданно в помещение вошёл неизвестный с капюшоном на голове, в синей куртке и в чёрной маске, ранил гражданина и скрылся.

Погибшим оказался гражданин 1965 года рождения. Отрабатываются различные версии произошедшего, сказал Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по факту убийства.