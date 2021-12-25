Калининград, , 05:38 — REGNUM В Калининграде 24 декабря завершился трёхдневный организационно-мобилизационный сбор командного состава Балтийского флота (БФ), проводимый под руководством командующего флотом вице-адмирала Виктора Лиины. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

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В ходе сбора, в котором приняли участие более 100 офицеров из командного состава соединений и объединений БФ, были выработаны единые методики проведения занятий по боевой и мобилизационной подготовке, учений различного уровня, а также внезапных проверок боеготовности.

пресс-служба ЗВО «Учебный сбор был начат с научно-исторической конференции, посвящённой героическим традициям ВМФ России, по завершении которой участники почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы и венки к памятнику 1200 гвардейцам, погибшим при штурме города».

В ходе первого дня сбора было проведено несколько десятков учебно-методических мероприятий, в числе которых круглые столы, семинары, демонстрация тематических фильмов, слайдов и фотоматериалов по вопросам «военной безопасности в зоне ответственности Балтийского флота».

Во второй день оперативно-мобилизационного сбора впервые была проведена командно-штабная игра, позволившая офицерам отработать учебно-боевые задачи, находясь в роли должностных лиц условной группировки войск. Также в ходе сбора были проведены и другие мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, большой десантный корабль (БДК) «Калининград» провёл на полигоне в Балтийском море артиллерийские стрельбы.

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