Киев, , 05:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский проведёт переговоры со президентом России Владимиром Путиным при наличии предмета для разговора, заявил 24 декабря глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию «Фокус».

"Президент много раз говорил, что готов к такой встрече. Когда и где она состоится — вопрос пока открыт», — сказал помощник украинского президента.

Он заявил также, что Зеленский в 2021 году предпринял попытку установить контакт с Путиным, однако разговор не состоялся.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Москве не получали предметных предложений из Киева о переговорах на высшем уровне. Вопросы, относящиеся к урегулированию конфликта в Донбассе, Владимир Путин предлагал обсуждать с руководством Донецкой и Луганской Народных Республик.

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