Улан-Удэ, , 05:25 — REGNUM Региональный режим чрезвычайной ситуации, введённый 23 декабря в связи с аварией на ТЭЦ-1, отменён в Улан-Удэ. Об этом 25 декабря сообщили журналистам в оперативном штабе Бурятии.

Новогодняя ёлка на площади Советов Улан-Удэ Сайт администрации Улан-Удэ ulan-ude-info.ru

В настоящее время в городе действует режим ЧС муниципального значения. Это решение было принято на заседании правительственной комиссии Республики Бурятия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

На ТЭЦ-1 по состоянию на 08:00 утра (03:00 мск) работают пять котлов, температурный режим на пяти теплотрассах стабилизирован, температура везде составляет более 95 градусов. Шестой котёл планируется подключить к системе в ночь на 26 декабря. Восстановительные работы на ТЭЦ-1 ведутся в круглосуточном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ходе восстановительных работ после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.

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