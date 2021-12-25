Хабаровск, , 05:20 — REGNUM Бывшего сотрудника Минобороны России в Хабаровске приговорили к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы за взятку размером 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведомство уточняет, что экс-глава «Управления заказчика капитального строительства Минобороны РФ» в период с октября 2019 года по март 2020 года получил взятку размером 2,2 млн рублей за заключение контракта и обещанное покровительство. При этом сам обвиняемый свою вину на суде отрицал.

«Доказательства признаны судом достаточными для признания Александра Хана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — отметили в СКР.

Помимо лишения свободы Хана приговорили к выплате штрафа размером 4,4 млн рублей. При этом дававшего взятку освободили от уголовной ответственности, так как он сам сообщил о преступлении и помогал следствию.