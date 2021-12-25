Москва, 25 декабря, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Российские жители села могут получить дополнительную выплату к пенсии (в размере 25%) при выполнении определённых условий, сообщили 24 декабря в Пенсионном фонде России на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Ольга Кардашова ИА REGNUM На улицах села

Этими условиями являются: стаж работы в сельском хозяйстве — он должен быть не меньше 30 лет, проживание получателя пенсии на селе и отсутствие оплачиваемой работы.

«С 2022 года при переезде из сельской местности доплата будет сохраняться», — говорится в сообщении ПФР.

В фонде отметили также, что перерасчёт при выполнении условий происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется.