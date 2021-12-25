Москва, , 05:07 — REGNUM Советы людям, страдающим аллергиями, дал перед встречей Нового года главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Рекомендации были опубликованы 25 декабря РИА Новости.

Ёлка Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». 1983. СССР

Как пояснил специалист, для аллергиков часто встреча Нового года становится тяжёлым испытанием, так как приступ аллергии могут вызвать самые традиционные атрибуты праздника. К таким Кожевников причислил цитрусовые, а также другие продукты, традиционно входящие в состав салатов на праздничном столе, и ёлки и другие хвойные.

В случае с ёлками и прочими хвойными причиной аллергии может стать смола и эфирные масла, выделяемые деревом. В случае с искусственной ёлкой причиной приступа аллергии могут стать, например, пылевые клещи, либо материал, из которого изготовлено дерево.

Специалист посоветовал перед установкой обязательно тщательно промыть и обсушить новогоднее дерево. При выборе ели всегда нужно обращать внимание на материал, из которого её изготовили, а комнату, где ель стоит, нужно постоянно проветривать, при этом аллергикам крайне нежелательно прикасаться к ёлке голыми руками.

Также Кожевников порекомендовал тщательнее подходить к формированию меню для новогоднего стола, убрать из него все продукты, вызывающие аллергию, а состав готовых продуктов тщательно изучить. Кроме того, аллергикам стоит заранее позаботиться о запасе лекарств, снимающих приступ и держать их в доступности.

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