Врач дал совет аллергикам мыть ёлку перед установкой и не есть цитрусовых
Москва, 25 декабря, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Советы людям, страдающим аллергиями, дал перед встречей Нового года главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Рекомендации были опубликованы 25 декабря РИА Новости.
Как пояснил специалист, для аллергиков часто встреча Нового года становится тяжёлым испытанием, так как приступ аллергии могут вызвать самые традиционные атрибуты праздника. К таким Кожевников причислил цитрусовые, а также другие продукты, традиционно входящие в состав салатов на праздничном столе, и ёлки и другие хвойные.
В случае с ёлками и прочими хвойными причиной аллергии может стать смола и эфирные масла, выделяемые деревом. В случае с искусственной ёлкой причиной приступа аллергии могут стать, например, пылевые клещи, либо материал, из которого изготовлено дерево.
Специалист посоветовал перед установкой обязательно тщательно промыть и обсушить новогоднее дерево. При выборе ели всегда нужно обращать внимание на материал, из которого её изготовили, а комнату, где ель стоит, нужно постоянно проветривать, при этом аллергикам крайне нежелательно прикасаться к ёлке голыми руками.
Также Кожевников порекомендовал тщательнее подходить к формированию меню для новогоднего стола, убрать из него все продукты, вызывающие аллергию, а состав готовых продуктов тщательно изучить. Кроме того, аллергикам стоит заранее позаботиться о запасе лекарств, снимающих приступ и держать их в доступности.
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