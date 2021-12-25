Красноярск, , 05:00 — REGNUM В субботу, 25 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха −17… −12 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 08:45 на Театральной площади было — 18 °C.

Ночью с 25 на 26 декабря ожидается до −23… −21 °C.

Скорость юго-восточного ветра 1−6 м/с. Давление — 751 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 декабря, в Красноярске до −18… −15 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −19… −16 °C.

В понедельник, 27 декабря, в Красноярске ожидается до −14… −12 °C днём и до −17… −13 °C ночью. Облачно, небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер на порывах до 17−22 м/с, метель. В центральных районах Красноярского края морозная погода, температура воздуха ночью местами до −37… −32 °C.

25−27 декабря в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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