Лондон, , 04:45 — REGNUM Специфические симптомы, которые проявляются, в основном, у привитых от COVID-19 граждан, зафиксировал врач-эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор. Об этом он рассказал 24 декабря в интервью изданию Express.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По наблюдениям эпидемиолога, кроме типичных для инфицированных коронавирусом симптомов, при заражении штаммом «Омикрон» у вакцинированных пациентов наблюдались тошнота, рвота, потеря аппетита и боль в горле при небольшой температуре.

Кроме того, Спектор объявил четыре главных симптома заражения «Омикроном»: кашель, слабость, заложенность носа и насморк.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным специалистов Роспотребнадзора, при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» симптомы могут появиться уже на следующие сутки.

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