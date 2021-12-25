Сеул, 25 декабря, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 5842 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

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По его данным, 5767 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что впервые за четыре прошедших дня в Южной Корее выявили менее шести тысяч заболевших. Тем не менее число пациентов, находящихся в критическом состоянии, продолжает расти до рекордных показателей. В настоящее время таких пациентов в республике 1105 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 602 051. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 105 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 5176 человек.