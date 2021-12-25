Лондон, 25 декабря, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Британские энергетические компании обеспокоились ростом цен на газ. По их мнению, из-за высокой стоимости голубого топлива на рынке в Великобритании может возникнуть энергетический кризис. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя одной из компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По его данным, к британскому правительству уже обратились компании EDF, Good Energy и Energy UK. Они призывают власти оказать помощь энергетической отрасли из-за угрозы кризиса.

«Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентных уровней за последние три недели. Никто в индустрии не может чувствовать себя застрахованным», — заявил глава Good Energy Найджел Поклингтон.

При этом в компаниях не исключают, что ситуация зимой 2021−2022 года в Великобритании может оказаться критической. По их мнению, сами корпорации не способны справиться с этой проблемой в одиночку.