Белград, , 04:33 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает 25 декабря переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и попросить для Сербии дополнительные объёмы российского газа. Об этом он сказал 24 декабря в интервью Prva TV.

Александр Вучич Duma.gov.ru

Вучич заявил, что он «такой надоедливый» — опять просил о разговоре с Путиным, в ходе которого надеется договорится о поставках газа сверх оговорённого ранее объёма 6 млн кубометров.

Александр Вучич «Я буду просить его о дополнительных объёмах газа среди прочего, обо всех других вопросах и других вещах мы также поговорим, конец года, мы проанализируем всё, что произошло».

Напомним, что по итогам переговоров, прошедших в Сочи 25 ноября, Россия сохранила для Сербии на ближайшие шесть месяцев цену на газ на уровне $270 за тысячу кубометров. После этого Белграду будут предложены новые условия по долгосрочному контракту, которые Вучич назвал «исключительными».

Всего за 11 месяцев текущего года Сербия уже получила газа на 57% больше, чем за весь 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря договорённости по экспорту российского газа в Сербию, которой достигли президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, Сербия экономит около восьми миллионов евро в сутки.

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