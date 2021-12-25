Москва, , 04:29 — REGNUM Статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) может окончательно определиться в законодательстве РФ к весне-лету 2022 года. Об этом 24 декабря сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Владимир Кузин.

Прокат самокатов на Киевском вокзале в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В настоящее время статус таких средств передвижения, как электросамокат, электроскейт, моноколёса и прочих не определён, что создаёт немало трудностей на дорогах. Кузин пояснил, что Минтранс РФ подготовил и согласовал с МВД РФ поправки в правила дорожного движения (ПДД) касательно СИМ. Предполагается, что будет определён статус СИМ, какие средства к ним относятся, как они должны передвигаться по дорогам.

Кузин уточнил, что соответствующее нормативное регулирование будет окончательно приведено к «окончательной точке» к весне-лету 2022 года. Финальная версия поправок к ПДД о СИМ была представлена Минтрансом в сентябре текущего года. Согласно поправкам, СИМ будут передвигаться по велоинфраструктуре, для них будет установлено ограничение по весу и по скорости в разных зонах города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно соцопросу, в городах России сформировалось негативное отношение к электросамокатам.

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