Москва, , 04:05 — REGNUM Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, ожидающихся в ночь на 25 декабря, выпустило ГУ МЧС по Москве для жителей и гостей города. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

МЧС предупреждает, что в период с 23:00 мск 24 декабря по 11:00 мск 25 декабря в Москве ожидается снег, местами сильный. Кроме того, ожидается ветер скоростью до 17 м/сек, метель, снежные заносы и гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автовладельцам рекомендовано существенно снижать скорость езды и увеличивать дистанцию между автомобилями. Также рекомендовано избегать резких манёвров на дорогах и не парковать транспортные средства под деревьями и рекламными конструкциями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал жителям Москвы снегопады, метели и «барическую пилу».

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