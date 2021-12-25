Самара, 25 декабря 2021, 04:03 — REGNUM В Самарской области прошли учения снайперов мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), недавно получивших на вооружение модернизированные винтовки СВ-98 и крупнокалиберные АСВКМ. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
По замыслу учений, снайперским парам была поставлена задача совершить скрытные марши на десять километров с целью поиска и ликвидации условного противника. При этом требовалось обходить сторожевые посты не раскрывая себя.
Отмечается, что при корректировке снайперского огня применялись комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и переносные лазерные приборы разведки ЛПР.
Всего в учениях, которые проводились на Рощинском полигоне, было задействовано около 50 снайперов ЦВО.
Как сообщало ИА REGNUM, тактические батальонные учения подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) состоялись на полигоне «Опука» в Крыму.
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