Самара, , 04:03 — REGNUM В Самарской области прошли учения снайперов мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), недавно получивших на вооружение модернизированные винтовки СВ-98 и крупнокалиберные АСВКМ. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

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По замыслу учений, снайперским парам была поставлена задача совершить скрытные марши на десять километров с целью поиска и ликвидации условного противника. При этом требовалось обходить сторожевые посты не раскрывая себя.

пресс-служба ЦВО «Стрельба по целям велась на дальности до 1,5 тыс. метров. При отходе к месту эвакуации военнослужащие отработали действия при внезапной встрече с патрулями неприятеля».

Отмечается, что при корректировке снайперского огня применялись комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и переносные лазерные приборы разведки ЛПР.

Всего в учениях, которые проводились на Рощинском полигоне, было задействовано около 50 снайперов ЦВО.

Как сообщало ИА REGNUM, тактические батальонные учения подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) состоялись на полигоне «Опука» в Крыму.

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