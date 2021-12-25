Москва, , 03:47 — REGNUM Проект беспилотного летательного аппарата (БПЛА), способного подзаряжаться от линии электропередач разработали специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны РФ. Это следует из документа, опубликованного 24 декабря на сайте Роспатента.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Беспилотник представляет из себя мультикоптер, в нижней части которого установлен размыкаемый кольцевой магнитопровод или так называемые токовые клещи, которыми дрон может цепляться за ЛЭП для подзарядки аккумуляторов. Фактически дрон будет висеть на ЛЭП нижней частью вверх. При этом во время подзарядки дрон может продолжать вести наблюдение, поворачивая камеру в нужную сторону.

После зарядки БПЛА оператором даётся команда на размыкание клещей, двигатели дрона запускают, он возвращается в изначальное положение. Авторы проекта считают, что таким образом можно значительно увеличить продолжительность полёта, что бывает важно для разведки на большой территории. Кроме того, токовые клещи можно будет использовать для захвата и переноски небольших грузов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тестировании в Швеции новых систем для борьбы с беспилотниками.

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