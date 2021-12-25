При крушении лодки у острова Парос погибли 13 мигрантов
Афины , 25 декабря, 2021, 03:45 — ИА Регнум. В результате крушения лодки с мигрантами у греческого острова Парос, произошедшего вечером 24 декабря, погибли 13 человек, спасены 63. Об этом со ссылкой на спасателей 25 декабря сообщает газета «Прото тема».
Отмечается, что за прошедшие сутки это является уже третьим случаем у берегов Греции с крупными группами нелегальных мигрантов, которые проникают в греческие воды из Турции.
По словам министра морского флота и островной политики Греции Янниса Плакиотакиса, прокомментировавшего очередную трагедию, в последние дни заметно активизировалась преступная деятельность перевозящих мигрантов «торговцев людьми», которым абсолютно безразлична человеческая жизнь.
Плакиотакис отметил, что только в 2021 году в Эгейском море и Восточном Средиземноморье Греция провела более 1450 поисково-спасательных операций, в ходе которых спасла более 29 000 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 57 мигрантов были спасены в море береговой охраной Греции у греческого острова Парос.