Афины , 25 декабря, 2021, 03:45 — ИА Регнум. В результате крушения лодки с мигрантами у греческого острова Парос, произошедшего вечером 24 декабря, погибли 13 человек, спасены 63. Об этом со ссылкой на спасателей 25 декабря сообщает газета «Прото тема».

Mstyslav ChernovUnframe Беженцы в море

газета «Прото тема» «По меньшей мере 13 погибших и 63 спасённых — это данные о новом кораблекрушении, произошедшем в пятницу вечером недалеко от Пароса, когда парусная лодка, на борту которой находились 80 человек, перевернулась и затонула по неизвестным причинам».

Отмечается, что за прошедшие сутки это является уже третьим случаем у берегов Греции с крупными группами нелегальных мигрантов, которые проникают в греческие воды из Турции.

По словам министра морского флота и островной политики Греции Янниса Плакиотакиса, прокомментировавшего очередную трагедию, в последние дни заметно активизировалась преступная деятельность перевозящих мигрантов «торговцев людьми», которым абсолютно безразлична человеческая жизнь.

Яннис Плакиотакис «Они сажают десятки измученных людей без спасательных жилетов на лодки, которые не соответствуют даже элементарным нормам безопасности. Береговая охрана Греции с помощью ВВС, ВМФ, а также частных лиц за последние три дня спасла более 160 человек. Я выражаю глубочайшее сожаление по поводу тех, кто погиб, этих жертв безжалостных убийц, которым позволяют совершенно бесконтрольно действовать в Турции».

Плакиотакис отметил, что только в 2021 году в Эгейском море и Восточном Средиземноморье Греция провела более 1450 поисково-спасательных операций, в ходе которых спасла более 29 000 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 57 мигрантов были спасены в море береговой охраной Греции у греческого острова Парос.