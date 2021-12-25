Москва, , 03:41 — REGNUM Попытка реализовать идеи пантюркизма приведёт только к большому кровопролитию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Турецкий флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пантюркистские турецкие устремления — это идея дурная, изначально глупая. Я ещё в 90-х годах так это постарался обозначить: пантюркизм напоминает коммунизм. Построить Великий Туран невозможно, так же, как и коммунизм. Но в процессе строительства можно пролить море крови. Реализация этой идеи невыполнима по целому ряду причин. Я тогда опубликовал много работ о пантюркизме, часто давал интервью на эту тему для того, чтобы наша власть понимала, с чем мы имеем дело. Но в 90-е российская власть интересовалась исключительно дележом оставшейся советской собственности, а будущие интересы России, укрепление Русского мира никого тогда не заботило. И то, что сейчас нас стараются выдавить уже и с территории бывшего СССР, это — следствие той политики. К сожалению, это так», — сказал эксперт.

Напомним, что пантюркизм является идеей о необходимости объединения всех тюркских народов под руководством Турции.