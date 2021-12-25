Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ), объединяющая хоккеистов США и Канады, продлила ещё на день — 28 декабря — рождественскую паузу в регулярном чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ (сс)

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Всего 28 декабря планировалось провести 14 матчей регулярного чемпионата, приостановленного 23 декабря. Теперь перерыв в играх продлится ещё на один день для проведения дополнительного анализа тестов хоккеистов на коронавирус. При этом планировавшиеся на 27 декабря тренировки клубам проводить разрешено, но только с игроками, получившими отрицательный результат теста на COVID-19.

Напомним, что по данным, опубликованным НХЛ 19 декабря, более ста игроков лиги находятся в ковид-протоколе. В связи с этим на период с 23 по 26 декабря были приостановлены все встречи и тренировки. А 22 декабря было объявлено о неучастии игроков клубов НХЛ в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, сожаление в связи с тем, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпиаде в Пекине, выразили в Международном олимпийском комитете (МОК).

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