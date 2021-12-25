Вашингтон, 25 декабря, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Кораблю прибрежной зоны ВМС США «Милуоки» пришлось прервать боевое дежурство из-за вспышки коронавирусной инфекции на борту. Об этом сообщает пресс-служба 4-го флота США.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«USS «Милуоки» (LCS 5) литоральный боевой корабль типа Freedom, остается в порту, поскольку у ряда моряков анализы на COVID-19 дали положительный результат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее весь экипаж боевого корабля прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции. При этом число заболевших не называется. Сообщается лишь то, что все зараженные SARS-CoV-2 на корабле болеют COVID-19 в легкой форме.

В настоящее время корабль «Милуоки» находится на базе Гуантанамо на Кубе. Его направили в Карибский бассейн для борьбы с наркоторговлей.