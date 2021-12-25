Абуджа, 25 декабря, 2021, 03:02 — ИА Регнум. В Нигерии число зараженных штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 пациентов выросло до 51 человека. Об этом говорится в сообщении нигерийского центра по контролю заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что большая часть заболевших заразилась новой разновидностью коронавируса уже на территории страны. В связи с этим центр предполагает, что «Омикрон» же начал стремительно распространяться по Нигерии. Первые случаи заражения этим штаммом выявили среди жителей, недавно посещавших Южно-Африканскую Республику, однако сейчас начали заболевать и граждане, которые никогда не выезжали за границу.

В центре подчеркнули, что пока ни один из зараженных «Омикроном» пациентов не скончался. Тем не менее за прошедшую неделю в Нигерии заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 500%. Не исключается, что это связано именно с распространением штамма «Омикрон» на территории страны.