Москва, 25 декабря, 2021, 03:29 — ИА Регнум. В случае вывода российских миротворческих сил из Карабаха армянское население больше не будет проживать в этом регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Mil.ru Беженцы. Нагорный Карабах

«Россия добилась размещения в Нагорном Карабахе своих миротворцев. И это очень важно. Понятно, что в случае вывода миротворцев судьба армян будет решена. Как решается эта проблема на Востоке, в тюркском мире, Турции, Азербайджане, мы видели на примере геноцида армян. Геноцид Турция и Азербайджан до сих не признали и признавать не собираются, вообще отрицая осуществление самого этого преступления», — сказал эксперт.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.