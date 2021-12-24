Москва, 25 декабря, 2021, 02:44 — ИА Регнум. Вопрос о месте возможной встречи лидера России Владимира Путина и лидера США Джозефа Байдена в настоящее время даже не прорабатывается. Такое заявление сделал 24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров США и России Песков пояснил, что об этом речи не идёт вообще, «даже близко». По поводу проработки вопроса о заочной встрече американского и российского лидеров Песков ответил, что сначала должны состоятся переговоры по гарантиям безопасности России со стороны военного блока НАТО.

Песков уточнил, что переговоры, скорее всего состоятся в январе и на них должны быть получены ответы на конкретные вопросы. Встреча президента РФФ Путина и президента США Байдена возможна только после заключения конкретных договорённостей на этих консультациях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Путин не будет звонить своему коллеге, президенту США Байдену, по случаю Рождества.