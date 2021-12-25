Москва, 25 декабря, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Непризнание Арменией независимости Нагорного Карабаха дорого обошлась армянскому населению этого региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни ВикторНадеин-Раевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Вопрос о вооружённой защите Россией Нагорного Карабаха не мог стоять так же, как о защите Южной Осетии или Абхазии. Если бы НКР была признанным, пусть даже мятежным государством, со стороны Армении, прежде всего, тогда и у нас появились бы поводы признать эту территорию, её независимость. Но армяне сами так вопрос не ставили. Ни один из армянских президентов даже не пытался признать независимость Карабаха, проведённый там референдум, то есть включить инструментарий международного права. Нынешняя ситуация с Карабахом была порождена именно такой политикой», — сказал эксперт.

Напомним, что 10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе прошёл референдум по вопросу о независимости. Армения придерживалась позиции признания независимости Нагорно-Карабахской республики только после того, как НКР признает хотя бы одно государство — член ООН.