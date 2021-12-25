Сана, 25 декабря 2021, 02:16 — REGNUM Женщина и ребенок стали жертвами авиаударов, нанесенных аравийской коалицией (возглавляется Саудовской Аравией) в йеменской провинции Эль-Махвит, 25 декабря передает телеканал Al-Masirah.
По информации СМИ, атаке подвергся объект, который принадлежит местной телекоммуникационной компании. При нападении также пострадали семь человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря йеменские хуситы (движение «Ансар Алла») обстреляли город Джизане в Саудовской Аравии. В результате инцидента погибли два человека. В ответ на действия хуситов аравийская коалиция предупредила, что готовит «масштабную военную операцию в соответствии с международным и гуманитарным правом».
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