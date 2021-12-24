Сана, 25 декабря, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Женщина и ребенок стали жертвами авиаударов, нанесенных аравийской коалицией (возглавляется Саудовской Аравией) в йеменской провинции Эль-Махвит, 25 декабря передает телеканал Al-Masirah.

Ibrahem Qasim Йемен

По информации СМИ, атаке подвергся объект, который принадлежит местной телекоммуникационной компании. При нападении также пострадали семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря йеменские хуситы (движение «Ансар Алла») обстреляли город Джизане в Саудовской Аравии. В результате инцидента погибли два человека. В ответ на действия хуситов аравийская коалиция предупредила, что готовит «масштабную военную операцию в соответствии с международным и гуманитарным правом».