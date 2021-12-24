Оттава, 25 декабря, 2021, 02:12 — ИА Регнум. В Канаде за прошедшие сутки выявили 11 304 случая заражения коронавирусом нового типа, передает телеканал CTV.

Канада

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на канадской территории достигло 1 957 058. Отмечается, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается в провинциях Онтарио, Манитоба, Нью-Брансуик и острове Принца Эдварда.

При этом наибольшее число зараженных 24 декабря выявили в провинции Онтарио — 9571 человека. Это рекордный показатель для региона с начала пандемии. Эксперты связывают рекордный рост заболеваемости с появлением штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.