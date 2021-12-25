Эр-Рияд, , 02:03 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в результате обстрела города Джизане в Саудовской Аравии йеменскими хуситами (движение «Ансар Алла»). Об этом 25 декабря сообщает Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на арабскую коалицию, которую возглавляет Эр-Риад.

Взрыв Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия

В коалиции отметили, что в качестве ответа на удары готовятся совершить «масштабную военную операцию в соответствии с международным и гуманитарным правом».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Саудовская Аравия нанесла воздушные удары по позициям хуситов в йеменской столице Сане из-за истечения срока ультиматума Эр-Риада о вывозе хуситами оружия с городского стадиона.

Читайте ранее в этом сюжете: Саудовская Аравия нанесла авиаудары по столице Йемена