Вучич сравнил российские ПТРК «Корнет» с американскими «Джавелинами»
Белград, 25 декабря, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич назвал противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» лучшими в мире «убийцами танков», превосходящими американского конкурента. Об этом сказал 24 декабря в интервью Prva TV.
По словам Вучича, он очень рад поставке «Корнетов» в Сербию, которые «очень важны». «Посмотрите, как они работали в Сирии, их второе имя — «убийца танков», — подчеркнул президент.
По информации газеты «Политика», партия пусковых установок ПТРК «Корнет» 23 декабря была доставлена на военный аэродром Батайница в Белграде транспортным самолётом Ил-76 ВКС России.
Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время переговоров в Москве с министром обороны России Сереем Шойгу заявил, что политика военного нейтралитета, которой придерживается Сербия, позволяет ещё более интенсивно развивать сотрудничество в сфере безопасности между Сербией и Россией.
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