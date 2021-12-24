Белград, 25 декабря, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич назвал противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» лучшими в мире «убийцами танков», превосходящими американского конкурента. Об этом сказал 24 декабря в интервью Prva TV.

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По словам Вучича, он очень рад поставке «Корнетов» в Сербию, которые «очень важны». «Посмотрите, как они работали в Сирии, их второе имя — «убийца танков», — подчеркнул президент.

Александр Вучич «Это лучшие ракеты на свете, они немного лучше ракетных комплексов Javelin, которые тоже фантастические. Это укрепляет армию Сербии».

По информации газеты «Политика», партия пусковых установок ПТРК «Корнет» 23 декабря была доставлена на военный аэродром Батайница в Белграде транспортным самолётом Ил-76 ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время переговоров в Москве с министром обороны России Сереем Шойгу заявил, что политика военного нейтралитета, которой придерживается Сербия, позволяет ещё более интенсивно развивать сотрудничество в сфере безопасности между Сербией и Россией.

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