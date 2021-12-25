Симферополь, , 01:41 — REGNUM Жители горных районов Крыма 25 и 26 декабря могут столкнуться с опасностью схода лавин, сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.

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Кроме того, в ведомстве отметили, что в республике продолжает действовать штормовое предупреждение из-за снега и гололедицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря из-за сильного снегопада в Крыму учащихся школ города Ялта распустили по домам.

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