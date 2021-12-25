Лиссабон, , 01:38 — REGNUM В Португалии за минувшие сутки выявили 12 943 случая заражения коронавирусом нового типа. Это рекордный за прошедшие 11 месяцев показатель по заболеваемости COVID-19, сообщает португальское Главное управления здравоохранения.

Флаг Португалии

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При этом отмечается, что число госпитализированных пациентов в Португалии продолжает снижаться. В настоящее время в больницах находятся 864 заболевших COVID-19, 149 из них помещены в палаты реанимации.

Также за прошедшие сутки в Португалии скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 умер 18 851 человек. При этом наибольшее число смертей зафиксировано среди пациентов возрастом старше 80 лет. Всего в Португалии на эту возрастную группу приходится 12 241 случай смерти.