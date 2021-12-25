Бейрут, , 01:29 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун считает, что вывести страну из тяжёлого экономического и финансового кризиса помогут согласованные с Международным валютным фондом (МВФ) реформы и терпение граждан на 6−7 лет. Об этом он заявил в своём телеобращении к народу в канун Рождества.

Мишель Аун Mgchammas

По словам политика, сложившееся в стране тяжёлое положение «стало результатом ошибочного управления, разворовывания общественных фондов и коррупции».

Мишель Аун «Стране необходимы перемены и они произойдут благодаря реформам, согласованным с Международным валютным фондом… Осуществление программы преобразований постепенно восстановит доверие граждан к ливанскому государству».

Аун подчеркнул, что «гражданское общество в конфессиональном Ливане должно созреть социально и политически», призвал к диалогу христианскую и мусульманскую общины, а также попросил сограждан набраться терпения на 6−7 лет — время, необходимое для вывода страны из кризиса.

Ранее стало известно о том, что соглашение с МВФ о кредитах для программы экономического оздоровления Ливана может быть подписано в январе — феврале 2022 года. Оно обусловлено требованиями фонда о проведении масштабной реформы всего финансово-экономического сектора и налоговой системы страны, а также реформы госаппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ливанские политики должны объединиться для вывода страны из тяжёлого кризиса и сообща провести требуемые реформы.

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