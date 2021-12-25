Нью-Йорк, США, , 01:22 — REGNUM Бюджет Организации Объединенных Наций на 2022 год в размере $3,12 млрд утвердила Генеральная Ассамблея ООН, 24 декабря сообщил на своем сайте этот международный орган.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Полный отчет о заседании по указанному вопросу будет обнародован ООН 27 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря агентство Tasnim News Agency распространило информацию о том, что Организация Объединенных Наций собирается направить $8 млрд в 2022 году на программу помощи Афганистану.

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