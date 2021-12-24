Женева, Швейцария, 25 декабря, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Санта-Клаус сможет беспрепятственно доставить подарки всем детям в мире, так как у него есть иммунитет к COVID-19. Об этом сообщила 24 декабря глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове в своём Twitter.

Санта-Клаус

Представитель ВОЗ заверила детей, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу, а лидеры многих стран мира ослабили карантинные меры специально для того, чтобы добрый волшебник смог попасть на их территорию и поздравить всех с Рождеством.

Ван Керкхове рассказала о своей беседе с Санта-Клаусом. По словам представителя ВОЗ, дела у Санты идут хорошо, но в настоящее время он сильно занят. Ван Керкхове напомнила детям о необходимости соблюдения мер предосторожности во время пандемии COVID-19.

Накануне сообщалось о вылете Санта-Клауса из Лапландии в большое кругосветное путешествие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Румынии к пропаганде всеобщей вакцинации населения от COVID-19 подключился местный Дед Мороз — Мош Крэчун.