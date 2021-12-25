Абуджа, , 01:10 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что лобовое столкновение транспортных средств произошло в деревне Тазаме. По предварительной версии, виновником ДТП был водитель автобуса, совершавший опасные маневры. В результате дорожной аварии погибли шесть человек, еще шестеро получили различные травмы. Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря на юге Мексики столкнулись междугородний автобус и автомобиль. В результате ДТП погибли три человека. Отмечалось, что все погибшие являлись членами одной семьи. Также в аварии получили травмы различной степени тяжести восемь человек.