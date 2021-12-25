Цхинвал, 25 декабря 2021, 01:09 — REGNUM Решение сделать 31 декабря 2021 года выходным днем приняли власти Южной Осетии. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова, который подписал соответствующий указ.
В документе сказано, что за работниками сохраняется заработная плата. Указ вступил в силу с момента подписания.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что граждане РФ должны иметь право самостоятельно определять, когда им отдыхать за счет новогодних выходных.
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