Цхинвал, 25 декабря, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Решение сделать 31 декабря 2021 года выходным днем приняли власти Южной Осетии. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова, который подписал соответствующий указ.

Дарья Драй ИА REGNUM 31 декабря

В документе сказано, что за работниками сохраняется заработная плата. Указ вступил в силу с момента подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что граждане РФ должны иметь право самостоятельно определять, когда им отдыхать за счет новогодних выходных.