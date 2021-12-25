Североморск, Мурманская область, , 01:03 — REGNUM Новый гидрографический катер «Леонид Сенчура» 24 декабря официально вошёл в состав Северного флота (СФ) ВМФ России — на нём прошла церемония подъёма флага. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Стоянка кораблей Северного флота ВМФ РФ в Североморске Лобанов Вячеслав

Торжественное мероприятие, в котором приняли участие руководство и офицеры гидрографической службы флота, состоялось в главной базе гидрографов в Мишуково.

«Леонид Сенчура» является шестым, последним в серии гидрографических катеров проекта 23 040 Г, построенных судостроительной верфью «Завод Нижегородский теплоход» для российского флота. Его водоизмещение около 190 тонн, длина 30 метров, дальность плавания 1600 морских миль и автономность 10 суток. Экипаж катера состоит из девяти человек.

пресс-служба СФ «Катер предназначен для съёмки рельефа дна на глубинах до двух километров, высокоточную площадную съёмку он способен проводить на глубинах до 400 метров. Обследование навигационных опасностей катер осуществляет на глубинах до 100 метров. Судно применяется для установки и обслуживания всевозможных морских предостерегательных плавучих знаков, навигационного и гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций, а также для лоцманской проводки».

Имя новому катеру присвоено в честь выдающегося военного гидрографа и исследователя Арктики, бывшего начальника Северной гидрографической экспедиции, ветерана Великой Отечественной войны капитана первого ранга Леонида Сергеевича Сенчуры(1919−2008), внёсшего значительный вклад в исследование Северного Ледовитого океана, в том числе рельефа дна. В частности, под руководством Сенчуры было подробно обследовано поднятие хребта Ломоносова, открыт и детально изучен хребет Гаккеля, за что Леонид Сергеевич был удостоен золотой медали имени Фёдора Литке и Государственной премии СССР.

Напомним, что в рамках программы обновления судового состава СФ, 10 декабря в Мишуково в состав флота был принят большой гидрографический катер-катамаран «Григорий Шадрин».

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном флоте ВМФ России завершились государственные испытания нового гидрографического катера проекта 23 040 Г «Леонид Сенчура», которые проходили в Кольском заливе и Баренцевом море.

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