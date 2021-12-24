Гидрографический катер «Леонид Сенчура» вошёл в состав Северного флота
Североморск, Мурманская область, 25 декабря, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Новый гидрографический катер «Леонид Сенчура» 24 декабря официально вошёл в состав Северного флота (СФ) ВМФ России — на нём прошла церемония подъёма флага. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
Торжественное мероприятие, в котором приняли участие руководство и офицеры гидрографической службы флота, состоялось в главной базе гидрографов в Мишуково.
«Леонид Сенчура» является шестым, последним в серии гидрографических катеров проекта 23 040 Г, построенных судостроительной верфью «Завод Нижегородский теплоход» для российского флота. Его водоизмещение около 190 тонн, длина 30 метров, дальность плавания 1600 морских миль и автономность 10 суток. Экипаж катера состоит из девяти человек.
Имя новому катеру присвоено в честь выдающегося военного гидрографа и исследователя Арктики, бывшего начальника Северной гидрографической экспедиции, ветерана Великой Отечественной войны капитана первого ранга Леонида Сергеевича Сенчуры(1919−2008), внёсшего значительный вклад в исследование Северного Ледовитого океана, в том числе рельефа дна. В частности, под руководством Сенчуры было подробно обследовано поднятие хребта Ломоносова, открыт и детально изучен хребет Гаккеля, за что Леонид Сергеевич был удостоен золотой медали имени Фёдора Литке и Государственной премии СССР.
Напомним, что в рамках программы обновления судового состава СФ, 10 декабря в Мишуково в состав флота был принят большой гидрографический катер-катамаран «Григорий Шадрин».
Как сообщало ИА REGNUM, на Северном флоте ВМФ России завершились государственные испытания нового гидрографического катера проекта 23 040 Г «Леонид Сенчура», которые проходили в Кольском заливе и Баренцевом море.