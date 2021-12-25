25 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили совместное обращение стран Запада, в котором они угрожают России серьёзными последствиями в случае военной агрессии против Украины.

Светлана Рыбина, , 09:28 — REGNUM Совместное заявление представительств США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Украины, Польши, ряда других европейских стран, а также ЕС при ООН, согласно которому «военные действия против Украины» со стороны России будут «иметь масштабные последствия и повлекут высокую цену в ответ», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 25 декабря в социальной сети Facebook.

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Лучше бы о себе, исключительных, подумали! А то только и слышно одно нытьё по поводу России. Совсем свой народ за идиотов держат?» — задаётся вопросом Алан К.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные угрозы в российскую сторону звучали уже неоднократно, но ничего существенного Россия на себе так и не ощутила.

«А разве они это уже не говорили? По-моему, Штаты начали уже повторяться. Заезженная пластинка не становится убедительней со временем. Не значит ли, что США, таким образом, просто намекают нам, что с Украиной на самом деле можно делать что угодно? Типа последствий не будет», — подозревает Андрей Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что страны Запада ведут крайне лицемерную политику в отношении Российской Федерации, совершенно забывая про то, как США, к примеру, нарушали международное законодательство и что им за это ничего не было.

«То есть за то, что существует Украина, Россия будет иметь последствия? А у США не было «масштабных последствий» за Югославию и Ирак? Все плохие, и лишь только Америка хорошая — вот и вся реальная политика США», — считает Тамара Р.

Бомбардировка Югославии. 1999 г (сс) Darko Dozet

Часть людей полагает, что Запад направляет против России пустые угрозы, а в действительности ни одна из стран НАТО даже не помышляет о военном противостоянии с Российской Федерацией.

«Россия — это не Афганистан, чтобы угрожать и пугать. Им для своих солдат памперсов не хватит, чтобы нашей стране угрозы нести. Кстати, памперсы сразу подорожают, так что мы поймём об их скором нападении по динамике цен на данный вид товаров», — указывает Абдулваххаб М.

Ряд пользователей указывает на то, что США как главная страна — участник НАТО понесла за последнее время большие репутационные издержки в связи с исходом из Афганистана, поэтому им жизненно важно демонстрировать свою силу, в том числе и в сторону России.

«Мне кажется, что у них другого выхода просто нет после Афганистана. Если они сольют ещё и Украину, то будет крах американской внешней политики по всем фронтам. Но надо понимать, что Киев сольют в любом случае, рано или поздно», — поделилась своим мнением Нина К.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Америка сдувается, и это видно. Придёт час — и табаки на шкуру Шархана отважно затявкают, а бандерлоги, оцепенев от ужаса, будут робко смотреть в глаза Каа, понимая, что им пришёл конец», — пророчит Malik M.

Напомним, 23 декабря представительства США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Украины, Польши, ряда других европейских стран, а также ЕС при ООН опубликовали совместное заявление в связи с проведением РФ неформального заседания СБ организации по «формуле Арриа» по вопросу о нарушениях прав национальных меньшинств на Украине и в странах Прибалтики, согласно которому «военные действия против Украины» со стороны России будут «иметь масштабные последствия и повлекут высокую цену в ответ».