Нью-Дели, 25 декабря 2021, 00:54 — REGNUM Крушение во время совершения тренировочного полета потерпел истребитель МиГ-21 в индийском штате Раджастан на севере страны, 24 декабря сообщили в пресс-службе военно-воздушных сил Индии, которым принадлежал самолет.
Пилот боевой машины погиб. По информации телеканала India TV, инцидент произошел в окрестностях города Джайсалмер, расположенного недалеко от индийско-пакистанской границы. Причины происшествия не называются.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в районе индийского города Кунур (штат Тамилнад) разбился военный вертолет Ми-17В, на борту которого находился начальник штаба обороны ВВС Индии генерал Бипин Рават.
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