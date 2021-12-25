Скопье, , 01:42 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 24 декабря призвал «дать шанс» главе Социал-демократической партии Македонии Димитару Ковачевски, избранному 12 декабря.

Димитар Ковачевски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Пендаровски отметил, что ранее Ковачевски не обнаруживал политических амбиций, поскольку он возглавлял министерство финансов, однако он может стать хорошим лидером.

В качестве сильных сторон нового лидера СДСМ Пендаровски отметил богатый опыт преподавания в вузах и годы партийного стажа, а также намекнул на его связи с различными группами влияния.

Напомним, новый премьер-министр Северной Македонии будет избран парламентом из числа сторонников правящего большинства 17 января. Прежний премьер-министр Зоран Заев подал в отставку из-за разгромного поражения на местных выборах. Новому лидеру Северной Македонии предстоит разбираться с экономическим и энергетическим кризисом, вести страну в эпоху пандемии и разрешить противоречия в отношениях с Болгарией, наложившей вето на вступление Северной Македонии в ЕС.

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