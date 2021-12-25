Бангкок, , 00:47 — REGNUM Первую вспышку заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 выявили в Таиланде в провинции Каласин на северо-востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Таиланд Mariamichelle

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

По его данным, в стране подтвердили 22 случая заражения этой разновидностью коронавируса. Предполагается, что инфекцию в регион занесла супружеская пара, приехавшая из Бельгии и не проходившая карантин. У них выявляли заражения штаммом «Омикрон».

При этом отмечается, что бельгийцы успели посетить торговые центры, бары и государственные учреждения. По оценкам минздрава Таиланда, с заболевшими успели пообщаться не менее ста человек. Всего в королевстве подтвердили уже 205 случаев заражения штаммом «Омикрон». В связи с этим власти решили отменить все предновогодние мероприятия в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Таиланд снова вводит требование о карантине для туристов