Париж, 25 декабря, 2021, 00:41 — ИА Регнум. Самый высокий для страны суточный прирост числа заражённых коронавирусом с начала пандемии зарегистрирован во Франции. Об этом 24 декабря сообщает санитарно-медицинское агентство Santé publique France.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 94 124 новых случая инфицирования коронавирусом. Также за последние сутки был установлен рекорд по количеству проведённых тестов: было сделано 1,55 млн тестов на COVID-19.

При этом третью, бустерную дозы вакцины от коронавируса во Франции получили уже свыше 21 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции 52 686 872 человека, или 78,1% от общей численности населения получили хотя бы одну инъекцию вакцины от коронавируса.