Приштина, Сербия, 25 декабря, 2021, 01:41 — ИА Регнум. В университете Приштины в 2021 году появилась новая программа. На филологическом факультете теперь изучают сербский, македонский и другие балканские языки. Это направление выбрали 11 студентов, среди них этническая албанка Зарифе Чочай.

Radmilo Filipović, Trstenik Сербский ансамбль в народных костюмах

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отмечается, что изучение языков сопровождается изучением культуры, литературы и истории соседних народов.

Чочай отмечает, что многие процессы в Косово связаны с региональным сотрудничеством, являющимся частью интеграции в Европейский союз. Сербский язык изучают в Приштинском университете впервые за последние 30 лет, изучение сербского языка прекратилось, когда население Косово было разделено по этническому принципу. Отмечается, что сербский язык по-прежнему считается государственным в частично признанной Республике Косово.

Декан факультета филологии Линдита Ругова сообщила, что программа балканистики была представлена еще в 2015 году, однако тогда не прошла аккредитацию из-за нехватки обучающего персонала.