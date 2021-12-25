Тирана, , 01:41 — REGNUM Бывший президент Албании Сали Бериша 24 декабря призвал к проведению протестов в связи с утечкой данных о заработных платах 600 тысяч граждан Албании.

Сали Бериша в начале политической карьеры, 1990 год Kosta Korçari

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик назвал протест «единственным спасением Албании от наркогосударства или террористического государства».

Отметим, параллельно сторонник Бериши, преступник, причастный к наркоторговле, торговле людьми и отмыванию денег в Великобритании, с ноги взломал дверь зала собраний Демократической партии, чтобы помочь политику захватить власть в партии.

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